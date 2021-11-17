Власти Башкирии установили правила празднования Нового года

Радий Хабиров подписал указ о праздновании Нового года в Башкирии. Сегодня документ опубликовали на сайте правовой информации. Особое внимание уделено антиковидным мерам.
Глава республики поручил создать оргкомитет, который займется организацией праздничных мероприятий. Оргкомитет также обязан следить за охраной общественного порядка. Хабиров предупредил муниципалитеты, что финансирование на празднование Нового года не увеличится.
Организаторам в этом году поручено доставить подарки льготникам, детям и пожилым гражданам, которые находятся в домах - интернатах. Также для них составят отдельную программу мероприятий. Напомним, что в Башкирии действует ограничение на проведение массовых мероприятий. Их можно проводить с участием не более 30 человек.