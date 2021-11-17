В селе Башкирии нашли гранату времен гражданской войны

В селе Гавриловка Фёдоровского района была найдена граната времен гражданской войны. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

Необычный предмет заметил местный житель при проведении земляных работ. На место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии, которые осмотрели находку и выяснили, что найденный предмет – ручная граната 1915 года. С соблюдением всех мер предосторожности боеприпас вывезли в безопасное место, где ликвидировали.