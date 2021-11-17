На Урале построят курорт за 7 миллиардов рублей

До 2030 года 7 миллиардов рублей вложат в термальный курорт около озера Шарташ в Екатеринбурге. Деньги выделили не из бюджета, все это – средства инвесторов. На территории уже появились велодорожки, площадки для занятий спортом, а за лето волонтеры и работники парка вывезли с территории 118 тонн мусора.
До 2022 года администрация парка обещала очистить дно озера. Его не трогали много лет, поэтому там скопилось много мусора и ила. Сейчас идет согласование стоимости очистки, уже известно, что на это потратят около 46 миллионов рублей.
Проект продлится до 2030 года. За это время на территории возведут входные группы, построят мастерские для детей, экоцентр. На территории парка есть охраняемые зоны, их администрация парка обещает сохранить.