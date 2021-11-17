На Урале построят курорт за 7 миллиардов рублей

До 2030 года 7 миллиардов рублей вложат в термальный курорт около озера Шарташ в Екатеринбурге. Деньги выделили не из бюджета, все это – средства инвесторов. На территории уже появились велодорожки, площадки для занятий спортом, а за лето волонтеры и работники парка вывезли с территории 118 тонн мусора.

До 2022 года администрация парка обещала очистить дно озера. Его не трогали много лет, поэтому там скопилось много мусора и ила. Сейчас идет согласование стоимости очистки, уже известно, что на это потратят около 46 миллионов рублей.