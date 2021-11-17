Жители Башкирии приютили лебедя, который не успел улететь в тёплые края

Жители села Ахуново Учалинского района приютили лебедя, который не успел улететь в тёплые края. В Башкирии уже наступили морозы, а водоёмы покрываются льдом — лебедь оказался в большой опасности.

Местные жители испугались, что птицу могут загрызть собаки. О произошедшем сельчане сообщили администрации района. Лебедь уже совсем ослаб, но ему на помощь пришёл местный житель, который забрал птицу себе.