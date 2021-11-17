В эфире телеканала БСТ покажут фильм «Уфа – город-герой труда»

Жители Башкирии смогут посмотреть документальный фильм «Уфа – город-герой труда». Премьера киноленты состоится 18 ноября в 09:15 на телеканале БСТ.
«Уфа – город-герой труда» — одновременно документальный и художественный фильм. Его сняли в Уфе при поддержке Фонда президентских грантов весной 2021 года. Он рассказывает об уфимцах, которые на грани человеческих возможностей помогали фронту приблизить день Великой Победы.
В июне 2021 года фильм презентовали в столичном кинотеатре «Родина», а далее показали в кинозалах Салавата, Белебея, Ишимбая, Дюртюлей, Иглинского, Кармаскалинского, Гафурийского, Кушнаренковского районов. Посмотрели фильм и дети, и взрослые. Потрясенные зрители отмечают, что увидели в картине совершенно другую Уфу – не со школьного урока истории, а из глубины отдельно взятой человеческой судьбы.