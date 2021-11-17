В эфире телеканала БСТ покажут фильм «Уфа – город-герой труда»

В июне 2021 года фильм презентовали в столичном кинотеатре «Родина», а далее показали в кинозалах Салавата, Белебея, Ишимбая, Дюртюлей, Иглинского, Кармаскалинского, Гафурийского, Кушнаренковского районов. Посмотрели фильм и дети, и взрослые. Потрясенные зрители отмечают, что увидели в картине совершенно другую Уфу – не со школьного урока истории, а из глубины отдельно взятой человеческой судьбы.