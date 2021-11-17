Владимир Путин инициировал создание проекта по использованию генетических данных граждан

Президент России выразил необходимость создать законодательный механизм, который будет регламентировать использование генетических данных граждан. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ.

В России необходимо создать условия, когда генетические данные человека и его семьи будут под защитой. Любые решения в данном направлении, по словам Владимира Путина, необходимо применять взвешенно и аккуратно.