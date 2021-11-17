Владимир Путин инициировал создание проекта по использованию генетических данных граждан

Президент России выразил необходимость создать законодательный механизм, который будет регламентировать использование генетических данных граждан. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ.

Фото №1 - Владимир Путин инициировал создание проекта по использованию генетических данных граждан

В России необходимо создать условия, когда генетические данные человека и его семьи будут под защитой. Любые решения в данном направлении, по словам Владимира Путина, необходимо применять взвешенно и аккуратно.

В первую очередь нужны законодательные механизмы, которые обеспечат права граждан, регламентируют вопросы получения, использования, защиты генетических данных человека и его семьи, в том числе будущих поколений.

Владимир Путин, Президент РФ 

В рамках реализации закона о биобезопаности начата работа по формированию единой унифицированной системы хранения материалов и образцов.

Президент также призвал детально определить порядок работы создаваемой в России национальной базы генетической информации.

Считаю также необходимым детально определить порядок деятельности национальной базы генетической информации и национальных биоресурсных центров, один из которых будет создан на базе Всероссийского института [генетических ресурсов] растений им. Вавилова.

Владимир Путин, Президент РФ 
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