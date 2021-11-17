Радий Хабиров рассказал, как преобразится самый большой парк Сибая

Благоустройство парка им. Гафури завершим в 2022 году. В планах – привести в порядок территорию, прилегающую к улицам Мичурина, 40 лет Октября, Чайковского, Кутузова. Затем поэтапно достроим экопарк «Терра Зауралье». Вот так, шаг за шагом сдадим жителям Сибая интересные и современные площадки. Работаем планово - собственно, как и на всей территории.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан