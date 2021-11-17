Радий Хабиров рассказал, как преобразится самый большой парк Сибая

Парк им. Гафури в Сибае площадью 21,5 га – самый большой парк города. В этом году Институт развития городов предложил жителям проект нового городского пространства для отдыха горожан. Работу над благоустройством начали уже в этом году.
По программе «Формирование комфортной городской среды» в парке обустроили пешеходные зоны. Изменения также коснулись освещения, зон отдыха, установлена площадка для выгула собак.
Напомним, Сибай победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Теперь при поддержке Института развития городов создается экопарк «Терра Зауралье». Экопарк станет площадкой для экоцентра и открытым садом для студентов.