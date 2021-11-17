Вопросы в сфере транспорта в Башкортостане копились десятилетиями - Радий Хабиров

Также на встрече коллеги из Правительства Москвы и Сбербанка предложили нам соединить возможности карт «Алга» и «Тройка». В чём суть? Я как житель Башкортостана прилетаю в Москву, иду на электричку и рассчитываюсь там моей картой «Алга», которая будет интегрирована с картой «Тройка». То же касается и москвичей, прилетающих к нам в Башкортостан. Это будет очень удобно. Конечно, там много нюансов, всё-таки это разные системы. Но мы договорились, что команды обеих платёжных систем начнут переговоры и попытаются найти определённое решение.