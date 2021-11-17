Вопросы в сфере транспорта в Башкортостане копились десятилетиями - Радий Хабиров

17 ноября Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал о важности участия республиканской делегации в «Транспортной неделе». Хабиров также обсудил с журналистами итоги своей встречи с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым и генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым. Ранее мы писали, что в Башкортостане планируется постройка железной дороги Сибай – Подольск – Сара, общая протяженность которой 170 км.\
Корреспондент: Радий Фаритович, завершилась ваша встреча с заместителем мэра Москвы Максимом Станиславовичем Ликсутовым. Говорили о будущем транспорта Уфы. Какие ключевые моменты вы обсудили?
Радий Хабиров: С Максимом Станиславовичем у нас с первой встречи сложились добрые, дружеские отношения.
Во многом благодаря его поддержке по Москве сейчас ездит наш брендированный метропоезд, посвящённый предстоящему 450-летию Уфы. Пока он курсирует по Сокольнической линии, но сегодня мы попросили, чтобы он ходил и по другим направлениям. Для этого утрясаем ряд формальностей. А вообще хорошая история получилась.
Может быть, это не идеальное решение, но мы попросили мэрию Москвы передать нам парк трамваев, которые они меняют. Дело в том, что у них износ всего 50 процентов, тогда как у наших трамваев – 90 процентов. Таким образом, скоро к нам в Уфу придут 50 трамваев. Мы проведём их реновацию. И это будет очень существенная поддержка системы городского транспорта Уфы.
Корреспондент: А это будет безопасно для пассажиров?
Радий Хабиров: Безусловно, будет безопасно и, кроме того, эстетически красиво. Это уже не те старые трамваи, которые у нас ездят.
Вообще на Москву мы смотрим как на пример того, как можно грамотно и последовательно создать одну из лучших систем общественного транспорта в стране. Сегодня на встрече мы договорились, что научно-исследовательский институт «МосТрансПроект», который занимается «расшивкой» всех проблем транспорта в столице, подготовит для нас дорожную карту по развитию транспортной системы республики.
Также на встрече коллеги из Правительства Москвы и Сбербанка предложили нам соединить возможности карт «Алга» и «Тройка». В чём суть? Я как житель Башкортостана прилетаю в Москву, иду на электричку и рассчитываюсь там моей картой «Алга», которая будет интегрирована с картой «Тройка». То же касается и москвичей, прилетающих к нам в Башкортостан. Это будет очень удобно. Конечно, там много нюансов, всё-таки это разные системы. Но мы договорились, что команды обеих платёжных систем начнут переговоры и попытаются найти определённое решение.
Корреспондент: А какие ключевые вопросы решает Башкортостан на «Транспортной неделе»?
Радий Хабиров: Прежде всего мы занимаемся темой Восточного выезда из Уфы. Это крупнейший инфраструктурный проект в ПФО и один из наиболее масштабных – в России.
Также вчера были долгие переговоры с генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Валентиновичем Белозёровым. Мы обсуждали Уфимское железнодорожное кольцо. Пока мы не можем решить вопрос с финансированием проекта. Хотя есть и технико-экономическое обоснование, и понимание того, как это делать, и рабочие руки. Вчера мы договорились, что берём две недели на обсуждение и потом выходим с окончательной согласованной позицией в Правительство России по виду финансирования.
Есть возможность получить средства из Фонда национального благосостояния, но это возвратные деньги. Нам потом придётся их возвращать с процентами. Поэтому мы пока воздерживаемся от такого решения. Попробуем всё-таки получить определённые гранты, бюджетные транши. Это очень сложная работа
Корреспондент: То есть вы планируете закольцевать железнодорожные станции Уфы?
Радий Хабиров: Да, хотим сделать так, что вы, например, садитесь в Дёме и можете доехать до Нагаево. Причём это будет единый комплекс, каждая железнодорожная станция будет окружена транспортно-пересадочными узлами. Допустим, вы доехали до станции «Правая Белая», а там можете сесть на удобный автобус и поехать дальше, куда нужно. К тому же у нас в общественном транспорте уже действует «счастливый час», когда при пересадке в течение часа вам не нужно снова покупать билет.
Уфимское железнодорожное кольцо – это хороший проект для людей. Позиция Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина – особое внимание уделять пригородным и городским электричкам. Такой же подход предусматривает и Транспортная стратегия России.
В этом плане мы бежим впереди. Первой была Москва, а мы – в первой пятёрке городов-миллионников, которые вышли с готовыми проектами по развитию пригородной железнодорожной инфраструктуры.
Корреспондент: Звучит очень красиво. И всё же у нас очень много вопросов, связанных с пассажирскими перевозками.
Радий Хабиров: Конечно, они же копились не один год, а десятилетиями. И мы сейчас очень много энергии тратим на то, чтобы лечить хронические «болячки», которыми раньше не занимались. Без боли и каких-то сложностей они не даются. И решаются эти вопросы, может быть, не так быстро, как мы бы хотели. Но мы уверены в своих решениях, плюс мы научились последовательно их дожимать.
Корреспондент: А Башкортостан слышат здесь, на «Транспортной неделе»?
Радий Хабиров: Вы же сами видите. Все с большим уважением относятся к нашей республике.