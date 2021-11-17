Вышел новый трейлер «Человек паук: нет пути домой»

Первый трейлер фильма вышел еще 24 августа. В нем показано, что жизнь Питера Паркера изменилась в худшую сторону. Его обвинили в убийстве Мистерио.
Ранее в сеть утекли кадры со съемок фильма. В нем появятся Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, ранее сыгравшие роль Человека-паука. Пока в трейлере на YouTube-канале Sony Pictures в России актеры не появились.
В кадр попали и враги Человека-паука. Среди них Доктор Осьминог и Зеленый гоблин. Планируется, что "Человек-Паук: Нет пути домой" выйдет в российский прокат 16 декабря.