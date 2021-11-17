IPhone теперь можно починить дома

Apple продает запчасти к своим телефонам обычным пользователям. Компания запускает программу Self Service Repair. На первых этапах пользователи смогут самостоятельно поменять аккумулятор и дисплей своего IPhone.

Фото №1 - IPhone теперь можно починить дома

В будущем Apple выпустит инструкции по ремонту дома. В новом году появятся запчасти на IPhone 12 и 13, далее в продажу попадут детали для Mac с процессорами M1. Стоит отметить, что для Apple это большой шаг.

Компания отмечает, что программа создана для «отдельных технических специалистов, обладающих знаниями и опытом в области ремонта электронных устройств», обычным пользователям рекомендуется обращаться в сертифицированные сервисные центры.

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