Транспортную карту «Алга» могут объединить с московской картой «Тройка»

Вы, например, садитесь в Дёме и можете доехать до Нагаево. Причём это будет единый комплекс, каждая железнодорожная станция будет окружена транспортно-пересадочными узлами. Допустим, вы доехали до станции «Правая Белая», а там можете сесть на удобный автобус и поехать дальше, куда нужно. К тому же у нас в общественном транспорте уже действует «счастливый час», когда при пересадке в течение часа вам не нужно снова покупать билет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан