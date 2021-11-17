Транспортную карту «Алга» могут объединить с московской картой «Тройка»
Картой «Алга» можно
будет рассчитаться за проезд в общественном транспорте Москвы. Переговоры об
этом прошли сегодня на полях международного форума «Транспорт России». Глава
республики Радий Хабиров отметил, что развитию транспортной инфраструктуры
башкирской столицы уделят особое внимание.
Жители Москвы могут попасть в Башкортостан по пути
на работу и обратно. С 11 октября в метро ездит брендированный состав,
рассказывающий о достопримечательностях, истории и культуре республики. Проект
удалось реализовать благодаря поддержке правительства российской столицы.
Развитие дорожной системы Уфы Радий Хабиров обсудил с заместителем мэра Москвы
Максимом Ликсутовым. На встрече также предложили объединить возможности
транспортных карт «Алга» и «Тройка».
Объясню, в чем там суть. Я, как житель Башкортостана, прилетаю в Москву, иду сразу на электричку, рассчитываюсь моей картой «Алга», потому что она интегрирована с картой «Тройка». Это будет очень удобно. Там много нюансов, все-таки это разные системы. Но мы договорились, что команды обеих платежных систем начнут переговоры.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Карта
«Тройка» уже реализована в Москве и ряде других регионов. Это технология,
которая апробирована, которую мы на базе нашей платформы предлагаем в другие
субъекты.
Валерия Матюхина, генеральный директор ООО «Сбертройка»
Говоря о строительстве кольцевой железной дороги вокруг
Уфы, Радий Хабиров отметил, что правительство республики продолжает искать
решение финансирования этого проекта. Технико-экономическое обоснование есть,
понимание как это делать – тоже.
Вы, например, садитесь в Дёме и можете доехать до Нагаево. Причём это будет единый комплекс, каждая железнодорожная станция будет окружена транспортно-пересадочными узлами. Допустим, вы доехали до станции «Правая Белая», а там можете сесть на удобный автобус и поехать дальше, куда нужно. К тому же у нас в общественном транспорте уже действует «счастливый час», когда при пересадке в течение часа вам не нужно снова покупать билет.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Один из главных вопросов, который сегодня обсуждался
на стенде Республики Башкортостан, –строительство мостов в Уфе. Они помогут не
только избавиться от пробок в часы пик на въезде и выезде из столицы, в
Зауфимье и Забелье появятся новые жилые районы
В
ближайшей перспективе мы увидим, что из Уфы будут построены четыре моста,
которые, конечно же, упростят и улучшат выезд из города, соединят Зауфимье и Забелье с нашим полуостровом. Сегодня федеральный центр создает программы, которые финансирует данные проекты. Конечно же, те лоббистские
возможности, которые есть у правительства и главы Башкирии, позволяют входить в
эти проекты.
Сергей Греков, глава администрации г. Уфы
Федеральную поддержку реализации инфраструктурных
проектов в дорожном хозяйстве Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил с
первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком.
Большую
часть времени обсуждали мосты. Существует федеральная программа по
восстановлению аварийных мостов. Мы уже на следующий год получили 1 млрд рублей.
Направим деньги на те мосты, которые находятся на территории республики.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Стенд Башкортостана посетил и министр транспорта
России Виталий Савельев. Чиновник ознакомился с ходом строительства Восточного
выезда, после чего выразил уверенность в его завершении в положенный срок. Первые автомобили должны
проехать по тоннелю в конце 2023 года.