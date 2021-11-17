Комиссия по недропользованию возьмет под контроль ситуацию с золотодобычей в Учалинском районе

Многие жители населенных пунктов Ильчигуловского сельского поселения в Учалинском районе не против добычи золота, но хотят, чтобы это происходило цивилизованно, с соблюдением всех требований по законодательству. Еще одно пожелание у жителей – компании должны участвовать в социально-экономическом развитии территорий. К тому же, есть положительный пример – компания «ГДК «Алтын Яр». В свое время и с этим предприятием были определенные проблемы, но они вовремя были решены. Компания работает строго на тех земельных участках, что выделены в соответствии с земельным законодательством, земли сельхозназначения не затронуты. Все пожелания жителей учли. Жители Ильчигулово, Мулдакаево, Орловки, Сангалык, Уразово и Ахуново уже давно поднимают вопросы, связанные с экологией. Каждая ситуация рассматривается отдельно.