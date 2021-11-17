Комиссия по недропользованию возьмет под контроль ситуацию с золотодобычей в Учалинском районе

Межведомственная комиссия республики по недропользованию возьмет ситуацию вокруг деревни Мулдашево Учалинского района под свой контроль. Местные жители жалуются на добычу золота с экологическими нарушениями – без рекультивации использованных земель. Об этом заявил вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов.
Тесный контакт с жителями дает свои плоды. Проблема обозначена, решение будет найдено. Жители деревни Мулдашево Учалинского района пожаловались на добычу золота с экологическими нарушениями – без рекультивации использованных земель со стороны компании «Баширемельресурс». За «черных копателей» взялись серьезно. Правоохранительная система должна дать правовую оценку.
Стабилизируется ситуация и вокруг села Мансурово, которое находится в непосредственной близости с Сангалыкским диоритовым карьером. Жители часто жаловались на пыль из-за деятельности предприятия. Руководство компании не раз привлекали к административной ответственности и выплате штрафов. Руководство республики потребовало от предприятия представления реальных действий по повышению экологичности производства – с подтверждением закупок оборудования и подготовкой плана по дальнейшей модернизации.
Многие жители населенных пунктов Ильчигуловского сельского поселения в Учалинском районе не против добычи золота, но хотят, чтобы это происходило цивилизованно, с соблюдением всех требований по законодательству. Еще одно пожелание у жителей – компании должны участвовать в социально-экономическом развитии территорий. К тому же, есть положительный пример – компания «ГДК «Алтын Яр». В свое время и с этим предприятием были определенные проблемы, но они вовремя были решены. Компания работает строго на тех земельных участках, что выделены в соответствии с земельным законодательством, земли сельхозназначения не затронуты. Все пожелания жителей учли. Жители Ильчигулово, Мулдакаево, Орловки, Сангалык, Уразово и Ахуново уже давно поднимают вопросы, связанные с экологией. Каждая ситуация рассматривается отдельно.
Учалы стали точкой притяжения «черных копателей» из соседних областей. В Башкортостане уже начали исправлять ситуацию. Межведомственная комиссия по недропользованию создана по предложению главы Башкортостана Радия Хабирова. И все проблемы, касающиеся добычи полезных ископаемых, находятся под его личным контролем.