Комиссия по недропользованию возьмет под контроль ситуацию с золотодобычей в Учалинском районе

Межведомственная комиссия республики по недропользованию  возьмет ситуацию вокруг деревни Мулдашево Учалинского района под свой контроль. Местные жители жалуются на добычу золота с экологическими нарушениями – без рекультивации использованных земель. Об этом заявил вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов.

Тесный контакт с жителями дает свои плоды. Проблема обозначена, решение будет найдено. Жители деревни Мулдашево Учалинского района пожаловались на добычу золота с экологическими нарушениями – без рекультивации использованных земель со стороны компании «Баширемельресурс». За «черных копателей» взялись серьезно. Правоохранительная система должна дать правовую оценку.

Сообщайте, у нас есть соглашение о взаимодействии с органами полиции, с прокуратурой. Они совместно выедут. Если заметили «черных копателей», сообщайте, мы тут же оперативно приедем и постараемся их поймать.

Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Стабилизируется ситуация и вокруг села Мансурово, которое находится в непосредственной близости с Сангалыкским диоритовым карьером. Жители часто жаловались на пыль из-за деятельности предприятия. Руководство компании не раз привлекали к административной ответственности и выплате штрафов. Руководство республики потребовало от предприятия представления реальных действий по повышению экологичности производства – с подтверждением закупок оборудования и подготовкой  плана по дальнейшей модернизации.

Ставили специальные очищающие ножи, которые очищают эти ленты. Два фильтра установили, которые непосредственно снимают всю запыленную сферу. Также установили дополнительно пылеподавление водой, которое греется в зимний период. На всех пересыпках, где у нас идет большое образование пыли, мы установили специальные форсунки, которые подают воду.

Дмитрий Зибаев, генеральный директор компании «СДК»

Многие жители населенных пунктов Ильчигуловского сельского поселения в Учалинском районе не против добычи золота, но хотят, чтобы это происходило цивилизованно, с соблюдением всех требований по законодательству. Еще одно пожелание у жителей – компании должны участвовать в социально-экономическом развитии территорий. К тому же, есть положительный пример – компания «ГДК «Алтын Яр». В свое время и с этим предприятием были определенные проблемы, но они вовремя были решены. Компания работает строго на тех земельных участках, что выделены в соответствии с земельным законодательством, земли сельхозназначения не затронуты. Все пожелания жителей учли. Жители Ильчигулово, Мулдакаево, Орловки, Сангалык, Уразово и Ахуново уже давно поднимают вопросы, связанные с экологией. Каждая ситуация рассматривается отдельно.

Фото №1 - Комиссия по недропользованию возьмет под контроль ситуацию с золотодобычей в Учалинском районе
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Общаясь с местным населением, тот общественный резонанс, который создается, я считаю, что "Остапам Бендерам" от эстрады не стоит заигрываться. Конечно, мы здесь порядок наведем. У нас уже есть план действий. Определенно будет отзыв лицензии, определенно будут иски о возмещении вреда как по линии Минэкологии, Министерства лесного хозяйства. И далее по порядку целый ряд органов.

Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Учалы стали точкой притяжения «черных копателей» из соседних областей. В Башкортостане уже начали исправлять ситуацию. Межведомственная комиссия по недропользованию создана по предложению главы Башкортостана Радия Хабирова. И все проблемы, касающиеся добычи полезных ископаемых, находятся под его личным контролем.

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