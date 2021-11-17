Жители Уфы требуют возобновить работу школы, которую закрыли из-за плохой воды

В Уфе родители требуют возобновить работу одной из школ, которую закрыли из-за плохой воды. В селе Федоровка, относящейся к Калининскому району столицы, расположено единственное учебное заведение на несколько окрестных микрорайонов. Учреждение закрыли по требованию Роспотребнадзора.

Вот уже который день родительское собрание они вынуждены организовывать на улице. Еще до наступления каникул школу в селе Федоровка закрыли. Не стали открывать и после. Причиной послужила некачественная питьевая вода, которую в ходе проверки выявил Роспотребнадзор.

Мы просили директора открыть школу без воды, чтобы дети со своей водой приходили в школу, со своими влажными салфетками, чтобы не нарушать наш учебный процесс. Алсу Гизатуллина

Централизованный водопровод в селе отсутствует. Прежде основным источником был колодец. После того как вода в нем из-за засушливого лета закончилась, рядом вырыли скважину. Однако анализ показал превышение в составе железа и марганца. Всех детей отправили на дистанционное обучение. С чем родители категорически не согласны.

Я мама первоклассника. Утром провели дистанционный урок, все было печально. Дети не слышат учителя, дети не слышат друг друга, они не могут читать, а тут получается, им надо прочитать и написать. Дарья Орлова

Школа 60-х годов постройки по проекту рассчитана на 170 учеников, хотя обучаться в ней вынуждены в три раза больше детей. Само здание уже не отвечает современным требованиям – слишком маленькая столовая, небольшие кабинеты. Впрочем, выбора у родителей нет.

Школа новая нужна, потому что население разрослось, магазин на магазине стоит, торговые центры планируется. Но при этом три района обслуживаются единственной школой, которая не рассчитана на такое плотное количество детей. Ление Янбухтина

Страдают в этой ситуации и сотрудники школы. Все понимают, что очное обучение у доски лучше и эффективнее.

После повторения начались новые темы, и очень сложно. Некоторым ребятам нужно обстоятельно рассказать. Алсу Кинзябулатова, учитель начальных классов

Чтобы исправить ситуацию, в школе установили очистную систему. Вода, по словам преподавателей, действительно стала чище, во всяком случае, визуально. Готовится новая экспертиза, которая и покажет, насколько она пригодна для образовательного учреждения.

Необходимо, чтобы вода соответствовала требованиям питьевой воды, чтобы можно было полноценно вести и учебный процесс, и содержать школу. Воду пропускают, ее отправят на экспертизу в Роспотребнадзор. Как только она будет соответствовать, будет возобновлен полноценный процесс обучения. Вера Пояркова, руководитель информационно-аналитического отдела администрации Калининского района Уфы