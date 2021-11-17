Жители Уфы требуют возобновить работу школы, которую закрыли из-за плохой воды

В Уфе родители требуют возобновить работу одной из школ, которую закрыли из-за плохой воды. В селе Федоровка, относящейся к Калининскому району столицы, расположено единственное учебное заведение на несколько окрестных микрорайонов. Учреждение закрыли по требованию Роспотребнадзора.
Вот уже который день родительское собрание они вынуждены организовывать на улице. Еще до наступления каникул школу в селе Федоровка закрыли. Не стали открывать и после. Причиной послужила некачественная питьевая вода, которую в ходе проверки выявил Роспотребнадзор.
Централизованный водопровод в селе отсутствует. Прежде основным источником был колодец. После того как вода в нем из-за засушливого лета закончилась, рядом вырыли скважину. Однако анализ показал превышение в составе железа и марганца. Всех детей отправили на дистанционное обучение. С чем родители категорически не согласны.
Школа 60-х годов постройки по проекту рассчитана на 170 учеников, хотя обучаться в ней вынуждены в три раза больше детей. Само здание уже не отвечает современным требованиям – слишком маленькая столовая, небольшие кабинеты. Впрочем, выбора у родителей нет.
Страдают в этой ситуации и сотрудники школы. Все понимают, что очное обучение у доски лучше и эффективнее.
Чтобы исправить ситуацию, в школе установили очистную систему. Вода, по словам преподавателей, действительно стала чище, во всяком случае, визуально. Готовится новая экспертиза, которая и покажет, насколько она пригодна для образовательного учреждения.
А вот говорить о строительстве новой школы пока рано. Ни конкретного проекта, ни сроков в администрации не называют. А вот точку в вопросе возобновления работы старого учреждения должен поставить Роспотребнадзор. Чиновники надеются, что вновь сесть за парты в стенах здания дети смогут до конца месяца.