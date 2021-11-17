В Уфе прошли командные соревнования по дзюдо памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова

Репетиция предстоящего чемпионата Европы. В Уфе прошли всероссийские юношеские командные соревнования по дзюдо памяти Артура Ахметханова. Представители разных регионов страны приехали в столицу республики, чтобы выявить сильнейших в этом виде спорта.

Решающая схватка представительниц Башкортостана и Пермского края. От исхода этого поединка зависит, кому достанется командная победа. Дзюдоистки вышли на ковер при счете 4:4. Дарья Баранчук из Уфы защищала честь региона и не подвела, заработав балл для своего коллектива.

У юношей дополнительных схваток на турнире не было. Так как у них в каждой команде выступало по девять спортсменов, и боролись они по олимпийской системе. Всего во всероссийских соревнованиях по дзюдо, посвященных памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова, приняли участие более 100 дзюдоистов из пяти регионов страны. Кроме хозяев турнира, на ковер выходили представители Татарстана, Пермского края, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей.

В конце месяца в столице республики состоится командный чемпионат Европы по дзюдо. Эти соревнования, по сути, стали генеральной репетицией предстоящего спортивного форума.