В Башкирии появилась антиковидная школа для беременных

Решила я привиться, потому что вся семья у меня уже привитая. Я хотела сделать прививку, но сомневалась. У меня срок был маленький. Я пришла на приём. Мне сказали, что с 22-й недели можно прививаться. Уже никакой опасности нет ни для меня, ни для ребёнка.

Татьяна Галиаскарова, будущая мама