В Башкирии появилась антиковидная школа для беременных

В Иглинском районе начала работать антиковидная школа для беременных. Будущих мамочек принимают в женской консультации Центральной районной больницы. Первыми слушателями школы стали женщины, которые в ближайшее время планируют забеременеть и те, кто уже находится в положении. Лектором выступает участковый терапевт. Она рассказывает будущим мамам о последствиях ковида для организма женщины и малыша и необходимости профилактики коронавирусной инфекции.
Очередная лекция в антиковидной школе села Иглино для беременных женщин будет проведена в следующий четверг. Мероприятие станет еженедельным. Для желающих привиться будет организована вакцинация от коронавируса.