В Башкирии появилась антиковидная школа для беременных

В Иглинском районе начала работать антиковидная школа для беременных. Будущих мамочек принимают в женской консультации Центральной районной больницы. Первыми слушателями школы стали женщины, которые в ближайшее время планируют забеременеть и те, кто уже находится в положении. Лектором выступает участковый терапевт. Она рассказывает будущим мамам о последствиях ковида для организма женщины и малыша и необходимости профилактики коронавирусной инфекции.

Тема лекции была вакцинация. В Башкортостане беременным женщинам разрешена вакцинация с 22-й недели, так как к этому сроку закладка всех органов и систем плода завершена, и ему вакцинация никак не повредит. Соответственно, антитела выработаются и у мамы, и у ребёночка.

Дарья Кумачёва, участковый терапевт Иглинской центральной районной больницы

Очередная лекция в антиковидной школе села Иглино для беременных женщин будет проведена в следующий четверг. Мероприятие станет еженедельным. Для желающих привиться будет организована вакцинация от коронавируса.

У меня двадцать шестая неделя. Это моя вторая беременность. Я решила сделать прививку, чтобы защитить своего будущего ребёнка.

Вера Силантьева, будущая мама

Решила я привиться, потому что вся семья у меня уже привитая. Я хотела сделать прививку, но сомневалась. У меня срок был маленький. Я пришла на приём. Мне сказали, что с 22-й недели можно прививаться. Уже никакой опасности нет ни для меня, ни для ребёнка.

Татьяна Галиаскарова, будущая мама
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