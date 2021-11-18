На федеральной трассе под Уфой появился надземный пешеходный переход

Модульная конструкция расположилась на трассе М5 «Урал» рядом с населенными пунктами Уптино, Авдон и садовыми товариществами в Уфимском районе.

Мера оказалась вынужденной. Только за прошлый год на данном отрезке автодороги было сбито три человека, один из них - насмерть. Интенсивность движения составляет порядка 57 тыс. автомобилей в сутки. Новый переход оборудован пандусами и лифтами для подъема маломобильных граждан. В 2022 году установка подобных надземных конструкций запланирована и возле других населенных пунктов.