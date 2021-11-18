Жители Башкирии могут принять участие во Всероссийском экологическом диктанте

Стартовал Всероссийский экологический диктант. Это ежегодный проект, направленный на популяризацию экологических знаний и грамотности населения.

К просветительской акции уже присоединились политики, артисты и даже космонавты. Пройти тест онлайн можно будет до 22 ноября. Проверить себя может каждый желающий на сайте. В прошлом году участие в нем приняли почти три миллиона россиян.

Республика у нас зеленая, республика очень экологически грамотная. Мы же все дети башкирской природы. Поэтому нужно быть экологически грамотными и принять участие в диктанте.

Айдар Галимов, народный артист Башкортостана и Татарстана

Всем участникам выдадут сертификаты, победители получат дипломы трех степеней. На портале диктанта уже есть раздел «Экознание», он поможет подготовиться.

Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан
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