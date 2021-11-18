Жители Башкирии могут принять участие во Всероссийском экологическом диктанте

Стартовал Всероссийский экологический диктант. Это
ежегодный проект, направленный на популяризацию экологических знаний и
грамотности населения.
К просветительской акции уже присоединились
политики, артисты и даже космонавты. Пройти тест онлайн можно будет до 22
ноября. Проверить себя может каждый желающий на сайте. В прошлом
году участие в нем приняли почти три миллиона россиян.
Республика
у нас зеленая, республика очень экологически грамотная. Мы же все дети
башкирской природы. Поэтому нужно быть экологически грамотными и принять
участие в диктанте.Айдар Галимов, народный артист Башкортостана и Татарстана
Всем
участникам выдадут сертификаты, победители получат дипломы трех степеней. На
портале диктанта уже есть раздел «Экознание», он поможет подготовиться.Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан