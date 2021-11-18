В Башкирии сотрудникам компании четыре месяца не платили зарплату

В Салавате сотрудники одного из предприятий остались без заработной платы. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии сотрудникам компании четыре месяца не платили зарплату

Компания, занимающаяся строительством помещений, не платила в полном объеме зарплату с июля 2021 года по сегодняшний день. Без своих кровно заработанных остались 9 человек. Сумма долга составила около 400 тысяч рублей.

При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности, которые были направлены, в нарушение установленной законом очередности, на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации с целью извлечения прибыли, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

пресс-служба СУ СКР РБ

В настоящее время следователями истребуется финансовая и кадровая документация организации, планируется проведение финансово-бухгалтерского исследования с целью установления куда и на какие цели были израсходованы средства организации, допрашиваются потерпевшие, руководство и другие работники компании, принимаются меры к скорейшему погашению имеющейся задолженности.

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