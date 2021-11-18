В Башкирии сотрудникам компании четыре месяца не платили зарплату

При этом, в указанный период у организации имелись денежные средства, достаточные для полного погашения имеющейся задолженности, которые были направлены, в нарушение установленной законом очередности, на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации с целью извлечения прибыли, а также на иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы.

пресс-служба СУ СКР РБ