В Башкирии сотрудникам компании четыре месяца не платили зарплату

В Салавате сотрудники одного из предприятий остались без заработной платы. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания, занимающаяся строительством помещений, не платила в полном объеме зарплату с июля 2021 года по сегодняшний день. Без своих кровно заработанных остались 9 человек. Сумма долга составила около 400 тысяч рублей.
В настоящее время следователями истребуется финансовая и кадровая документация организации, планируется проведение финансово-бухгалтерского исследования с целью установления куда и на какие цели были израсходованы средства организации, допрашиваются потерпевшие, руководство и другие работники компании, принимаются меры к скорейшему погашению имеющейся задолженности.