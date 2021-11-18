В Минздраве Башкирии назвали две категории граждан с медотводом к вакцинации от коронавируса

В Минздраве Башкирии назвали две категории граждан с медотводом к вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Медотвод положен людям, страдающим аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, рассказала на профильном брифинге замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.
Кононова подчеркнула, что существует временный медотвод. Он положен гражданам, которые проходят процесс восстановления после перенесенных острых заболеваний или операций. Также она отметила, что сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет и бронхиальная астма не являются противопоказаниями к вакцинации от коронавирусной инфекции.