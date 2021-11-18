В Минздраве Башкирии назвали две категории граждан с медотводом к вакцинации от коронавируса

В Минздраве Башкирии назвали две категории граждан с медотводом к вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Фото №1 - В Минздраве Башкирии назвали две категории граждан с медотводом к вакцинации от коронавируса

Медотвод положен людям, страдающим аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, рассказала на профильном брифинге замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова.

Ограничение для вакцинации есть у лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, находящихся на химиотерапии, в связи со снижением иммунитета, поскольку сниженной будет и выработка антител. Вторая группа пациентов с медотводом – это больные аутоиммунными заболеваниями, когда антитела вырабатываются к собственным клеткам.

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ

Кононова подчеркнула, что существует временный медотвод. Он положен гражданам, которые проходят процесс восстановления после перенесенных острых заболеваний или операций. Также она отметила, что сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет и бронхиальная астма не являются противопоказаниями к вакцинации от коронавирусной инфекции.

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