В Минздраве Башкирии назвали две категории граждан с медотводом к вакцинации от коронавируса

Ограничение для вакцинации есть у лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, находящихся на химиотерапии, в связи со снижением иммунитета, поскольку сниженной будет и выработка антител. Вторая группа пациентов с медотводом – это больные аутоиммунными заболеваниями, когда антитела вырабатываются к собственным клеткам.

Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ