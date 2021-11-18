Сегодня в Уфе пройдет ярмарка вакансий для предпенсионеров и пенсионеров

Сегодня, 18 ноября, в Уфе пройдет ярмарка вакансий для пенсионеров и предпенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЗН города.

Гражданам предложат такие вакансии, как электрик, кондуктор, контролер, плотник, подсобный рабочий, водитель автомобиля, дворник, слесарь-сантехник, сторож, охранник, кухонный рабочий, повар, уборщик производственных и служебных помещений и другие.

Посетителям будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.