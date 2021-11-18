В Башкирии доверчивый дедушка отдал мошенникам 450 тысяч рублей

80-летний житель Салавата обратился в отделение полиции. Пенсионер рассказал, что двое неизвестных похитили у него 450 тысяч рублей.
Дедушка рассказал, что к нему пришли двое мужчин и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что во время выплат пенсий к получателям попали фальшивые купюры.
Оперативники задержали двух 25-летних ранее судимых мужчин. Одного заключили под стражу, а второго из-за наличия серьезного заболевания - под домашний арест. Им грозит до шести лет тюрьмы.
В настоящее время проверяется причастность обоих к совершению подобных преступлений в городе Стерлитамаке, а также в городах центральной части России.