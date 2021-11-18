В Башкирии доверчивый дедушка отдал мошенникам 450 тысяч рублей

Пожилой мужчина поверил «людям в форме», достал всю наличность, хранившуюся дома, и передал им. Молодые люди стали заполнять какие-то бланки, переписывать серийные номера банкнот. Периодически один из гостей под разными предлогами выводил хозяина квартиры в другую комнату, а потом визитеры ушли. После ухода мужчин пенсионер обнаружил, что деньги пропали.

пресс-служба МВД РБ