Рустем Газизов назначен главой администрации Стерлитамака

Главой администрации Стерлитамака назначен 38-летний Рустем Газизов. Новый глава избран единогласно членами городского совета. Об этом стало известно сегодня, 18 ноября.

Фото №1 - Рустем Газизов назначен главой администрации Стерлитамака

Ранее Рустем Газизов был первым заместителем главы администрации города по развитию промышленного комплекса.

Сам Рустем Газизов родом из Чишминского района Башкирии. С 2017 года был на посту заместителя главы администрации Уфы.

Среди других кандидатов на пост главы администрации Стерлитамака были педиатр Гульнара Фатхутдинова и учитель физики и математики Александр Потапов.

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