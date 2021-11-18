Рустем Газизов назначен главой администрации Стерлитамака

Главой администрации Стерлитамака назначен 38-летний Рустем Газизов. Новый глава избран единогласно членами городского совета. Об этом стало известно сегодня, 18 ноября.

Ранее Рустем Газизов был первым заместителем главы администрации города по развитию промышленного комплекса.

Сам Рустем Газизов родом из Чишминского района Башкирии. С 2017 года был на посту заместителя главы администрации Уфы.