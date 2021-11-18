Сегодня в Уфе откроется самый большой каток

Стало известно, когда в Уфе откроется самый большой каток. Информацией поделилась столичная мэрия.
Каток на стадионе «Строитель» в Уфе откроется в 17:00 сегодня, 18 ноября. Ледовая площадка является самой большой в городе - ее площадь составляет 17 тысяч квадратных метров.
Для посетителей катка будет работать гардероб, раздевалка, прокат и заточка коньков и буфет. Режим работы площадки: с 17:00 до 21:00 (по будням, кроме понедельника) и с 12:00 до 21:00 (по выходным и праздничным дням).
Для детей цена за вход составит 70 рублей, для взрослых - 100 рублей. Прокат коньков стоит 100 рублей за час.