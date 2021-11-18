В Уфе одна из гимназий перешла на «дистанционку» из-за отсутствия воды
Из-за аномальной жары этим летом в уфимской гимназии №105 закончилась вода. В связи с отсутствием воды учебное заведение перешло на «дистанционку».
Вода поступает в школу из скважины. Центральное водоснабжение не подведено, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.
Гимназия в селе Федоровка Калининского района пользовалась скважиной на протяжении одиннадцати лет: все параметры воды соответствовали установленным нормам, что позволяло полноценно осуществлять образовательную деятельность. В связи с аномальной жарой летом 2021 года уровень воды в скважине снизился. Начиная с 20 октября вода начала подаваться с перебоями.
администрация Уфы
В настоящее время специалисты подключают учебное заведение к резервной скважине, а 488 учеников перевели на «дистанционку».
Сегодня мы учимся дистанционно. Руководство школы оперативно приняло необходимые меры в сложившейся ситуации. Нас, родителей, оповестили о том, что в нашей скважине нет воды, но сейчас проводятся все мероприятия по решению данной проблемы. У школы есть опыт дистанционного обучения, но, конечно, мы все очень хотим, чтобы дети скорее начали учиться очно.