В Уфе одна из гимназий перешла на «дистанционку» из-за отсутствия воды

Сегодня мы учимся дистанционно. Руководство школы оперативно приняло необходимые меры в сложившейся ситуации. Нас, родителей, оповестили о том, что в нашей скважине нет воды, но сейчас проводятся все мероприятия по решению данной проблемы. У школы есть опыт дистанционного обучения, но, конечно, мы все очень хотим, чтобы дети скорее начали учиться очно.

мама одного из восьмиклассников гимназии