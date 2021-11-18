В ГИБДД Башкирии рассказали подробности ДТП, в котором погибла женщина и пострадали 4 человека

Вчера, 17 ноября, В Архангельском районе Башкирии около деревни Тереклы столкнулись встречные автомобили KIA Rio и Lada Vesta. В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности трагедии.
52-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте трагедии. Также в аварии пострадали оба водителя, 47-летний пассажир иномарки и 56-летняя пассажирка отечественного автомобиля.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за осложнения погодной обстановки. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого оперативники установят детали случившегося.
Фото: ГИБДД РБ.