В ГИБДД Башкирии рассказали подробности ДТП, в котором погибла женщина и пострадали 4 человека

Вчера, 17 ноября, В Архангельском районе Башкирии около деревни Тереклы столкнулись встречные автомобили KIA Rio и Lada Vesta. В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности трагедии.

На 76 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, близ д. Тереклы, столкнулись "KIA Rio" под управлением 44-летней жительницы Сибая и встречная "Лада Веста", за рулём которой находился 54-летний житель Челябинской области. пресс-служба ГИБДД РБ

52-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте трагедии. Также в аварии пострадали оба водителя, 47-летний пассажир иномарки и 56-летняя пассажирка отечественного автомобиля. ​

По предварительным данным, ДТП произошло из-за осложнения погодной обстановки. В настоящее время проводится расследование, в ходе которого оперативники установят детали случившегося.