Эксперты Башкирии рассказали, какой штраф ждёт организации за невакцинированных сотрудников

Сегодня, 18 ноября, на оперативном брифинге по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
В регионе введена обязательная вакцинация для некоторой категории сотрудников из-за напряженной эпидситуации. Эксперты напомнили, что с 11 ноября обязательная вакцинация коснётся и промышленную, и сельскохозяйственную сферу. Полностью пройти вакцинацию должны 80% работников до 30 декабря. После этой даты работодатель будет обязан отстранить непривитого сотрудника.
Специалисты рассказали, что организации республики, на которых процент привитых к концу декабря составит менее 80, ждёт штраф от 200 до 500 тысяч рублей. Также деятельность предприятия может быть приостановлена.