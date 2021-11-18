Эксперты Башкирии рассказали, какой штраф ждёт организации за невакцинированных сотрудников

Сегодня, 18 ноября, на оперативном брифинге по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

В регионе введена обязательная вакцинация для некоторой категории сотрудников из-за напряженной эпидситуации. Эксперты напомнили, что с 11 ноября обязательная вакцинация коснётся и промышленную, и сельскохозяйственную сферу. Полностью пройти вакцинацию должны 80% работников до 30 декабря. После этой даты работодатель будет обязан отстранить непривитого сотрудника.