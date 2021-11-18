Стало известно, когда отменят обязательную вакцинацию в Башкирии

Сегодня, 18 ноября, эксперты Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуация в регионе на оперативном брифинге по вопросам вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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В Башкирии введена обязательная вакцинация для сотрудников некоторых предприятий. К 30 декабря работодателю необходимо обеспечивать вакцинацию сотрудников до 80%. Иначе организации ждут штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности.

Стало известно, что такая мера связана с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса. Когда ситуация с заболеваемостью в регионе станет спокойнее, обязательная вакцинация будет отменена. Побороть коронавирус на данном этапе можно лишь с помощью коллективного иммунитета.

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