Стало известно, когда отменят обязательную вакцинацию в Башкирии

Сегодня, 18 ноября, эксперты Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуация в регионе на оперативном брифинге по вопросам вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
В Башкирии введена обязательная вакцинация для сотрудников некоторых предприятий. К 30 декабря работодателю необходимо обеспечивать вакцинацию сотрудников до 80%. Иначе организации ждут штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности.
Стало известно, что такая мера связана с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса. Когда ситуация с заболеваемостью в регионе станет спокойнее, обязательная вакцинация будет отменена. Побороть коронавирус на данном этапе можно лишь с помощью коллективного иммунитета.