Стало известно, когда отменят обязательную вакцинацию в Башкирии

Сегодня, 18 ноября, эксперты Башкирии обсудили текущую эпидемиологическую ситуация в регионе на оперативном брифинге по вопросам вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В Башкирии введена обязательная вакцинация для сотрудников некоторых предприятий. К 30 декабря работодателю необходимо обеспечивать вакцинацию сотрудников до 80%. Иначе организации ждут штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности.