В Кармаскалинском районе приостановлена разработка карьеров

В Кармаскалинском районе Башкортостана приостановили действие двух лицензий на разработку природных ископаемых. Компании, которые ими владели, не выполняли условия социально-экономических соглашений с муниципалитетом.

Об этом стало известно по итогам визита в муниципалитет Межведомственной комиссии в лице заместителя премьер-министра правительства республики Азата Бадранова, министра природопользования и экологии Башкортостана Урала Искандарова и главы администрации района Альфира Сабирова. Также принято решение, что предприятие «Башгидромеханизация» займется строительством объездной дороги, чтобы большегрузные машины двигались в Уфу, объезжая зоны жилой застройки деревни Кабаково.