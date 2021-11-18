В Башкирии 19 торговых центров приостановили деятельность из-за ковид-нарушений

Сегодня, 18 ноября, состоялся оперативный брифинг по вопросам вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В Башкирии введена обязательная вакцинация для сотрудников некоторых предприятий. До 30 декабря работодатель должен обеспечить 80% вакцинации всех сотрудников. Иначе предприятие ждут штрафы или приостановление деятельности.