В Башкирии 19 торговых центров приостановили деятельность из-за ковид-нарушений

Сегодня, 18 ноября, состоялся оперативный брифинг по вопросам вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Фото №1 - В Башкирии 19 торговых центров приостановили деятельность из-за ковид-нарушений

В Башкирии введена обязательная вакцинация для сотрудников некоторых предприятий. До 30 декабря работодатель должен обеспечить 80% вакцинации всех сотрудников. Иначе предприятие ждут штрафы или приостановление деятельности.

Так, в республике уже приостановили свою работу 19 торговых центров. За последнюю неделю проведено 500 проверок сотрудниками Роспотребнадзора и правоохранительными органами.

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