«Дорога была всегда»: жители Башкирии возмущены закрытием железнодорожного переезда

Отобрали дорогу. Жителям села Наумовка перегородили бетонными блоками маршрут через железнодорожный переезд. Люди не понимают, кто дал разрешение. Сейчас им приходится искать объездные пути. Кто же на самом деле нашёл обходные пути?
Добираться до автобуса с риском для жизни. Сначала маршрут пролегает через автомобильную дорогу, после придётся преодолеть ещё и оживлённую республиканскую трассу.
Остановка общественного транспорта у жителей села Наумовка есть и ближе, но дорогу там перегородили бетонными блоками. Отстоять право на свободное передвижение собрались местные жители.
Железнодорожные пути же обслуживает Куйбышевская железная дорога. Вопрос мы задали представителю. В ответе закрытие обусловлено безопасностью. И чёрным по белому написано: мера согласована, в том числе с администрацией Стерлитамакского района. Однако заместитель местного главы негодование жителей только разделяет. Закрыть переезд хотели ещё в феврале, тогда администрация района не согласилась с таким развитием событий. После была новая попытка, уже весной.
Дорогу даже недавно ремонтировали. Отрезок до перекрёстка – в прошлом году, со стороны Наумовки – в этом.
Пока снег только лёг, жители ещё могут добраться пешком мимо блоков до пунктов назначения – до остановок общественного транспорта. В буран, видимо, придётся пробираться сквозь сугробы. Этот маршрут, на котором сейчас установлены бетонные блоки, местные уже прозвали дорогой жизни и надеются, что констатация её смерти – всего лишь чья-то ошибка.