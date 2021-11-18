«Дорога была всегда»: жители Башкирии возмущены закрытием железнодорожного переезда

Отобрали дорогу. Жителям села Наумовка перегородили бетонными блоками маршрут через железнодорожный переезд. Люди не понимают, кто дал разрешение. Сейчас им приходится искать объездные пути. Кто же на самом деле нашёл обходные пути?

Добираться до автобуса с риском для жизни. Сначала маршрут пролегает через автомобильную дорогу, после придётся преодолеть ещё и оживлённую республиканскую трассу.

Остановка общественного транспорта у жителей села Наумовка есть и ближе, но дорогу там перегородили бетонными блоками. Отстоять право на свободное передвижение собрались местные жители.

Эта дорога была всегда, я прожила 70 лет. Прадеды, деды здесь жили, сначала ходили пешком, потом был живой транспорт, теперь автомобили. Эта дорога была всегда, именно благодаря ней мы могли связаться с другими населенными пунктами. Лидия Гайдукова, местная жительница

Мы позвонили диспетчеру, нам сказали, что дорога снимается с баланса. Зульфия Насырова, местная жительница

Железнодорожные пути же обслуживает Куйбышевская железная дорога. Вопрос мы задали представителю. В ответе закрытие обусловлено безопасностью. И чёрным по белому написано: мера согласована, в том числе с администрацией Стерлитамакского района. Однако заместитель местного главы негодование жителей только разделяет. Закрыть переезд хотели ещё в феврале, тогда администрация района не согласилась с таким развитием событий. После была новая попытка, уже весной.

В мае РЖД повторно заявил о необходимости закрытия переезда. Жители села не согласны с данным решением. Мы поддерживаем позицию населения. Администрация района обратилась в компанию для рассмотрения возможности для возобновления движения с учетом всех требований безопасности. Лилия Шайхутдинова, первый заместитель главы администрации Стерлитамакского района

Дорогу даже недавно ремонтировали. Отрезок до перекрёстка – в прошлом году, со стороны Наумовки – в этом.