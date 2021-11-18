В Башкирии еще 33 человека скончались от коронавируса

За последние сутки в Башкортостане от коронавируса скончались 33 человека. Общее число умерших перевалило отметку в 3 тысячи - 3 161 человек.

Согласно данным на 18 ноября, коронавирус в Башкирии подтвердился у 98 296 человек - за последние 24 часа добавился 681 заболевший. С выздоровлением за сутки выписали 677 пациентов - общее число выздоровевших составляет 86 538 человек.