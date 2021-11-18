В Германию из Башкирии отправили семена сорной травы

В Германию из Абзелиловского района Башкортостана отправили семена сорной травы расторопши (чертополоха). Их будут использовать для изготовления лекарственных средств.

Фото №1 - В Германию из Башкирии отправили семена сорной травы

Вес партии составил 41 тонну. Образцы подкарантинной продукции отобрали эксперты Россельхознадзора. Семена прошли экспертизу, которая подтвердила, что в исследованных пробах не обнаружено карантинных вредных организмов.

На партию семян выдали фитосанитарный сертификат и под контролем Россельхознадзора республики отгрузили потребителю.

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