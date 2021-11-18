В Германию из Башкирии отправили семена сорной травы

В Германию из Абзелиловского района Башкортостана отправили семена сорной травы расторопши (чертополоха). Их будут использовать для изготовления лекарственных средств.

Вес партии составил 41 тонну. Образцы подкарантинной продукции отобрали эксперты Россельхознадзора. Семена прошли экспертизу, которая подтвердила, что в исследованных пробах не обнаружено карантинных вредных организмов.