Телеканал БСТ проведет праздничный телемарафон в честь своего 20-летия

Главному телеканалу Республики Башкортостан в 2021 году исполняется ровно 20 лет. Праздничное событие будет отмечено грандиозным телемарафоном, который пройдет в эфире БСТ 21 ноября с 9:00 до 21:00.

Трансляция будет продолжаться весь день. С утра в студии пройдет увлекательное общение с основателями БСТ, которые расскажут, как появился главный телеканал республики.

Не менее интересным станет разговор с бывшими руководителями холдинга в прямом эфире.

Гостями телемарафона также станут известные люди республики и ветераны башкирского телевидения. Сотрудников БСТ поздравят коллеги с других регионов нашей необъятной страны.

Зрители смогут не только окунуться в историю создания телеканала, но и выиграть памятные призы. В течение всего дня будут разыграны уникальная сувенирная продукция БСТ, а также три телевизора.