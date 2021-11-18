Телеканал БСТ проведет праздничный телемарафон в честь своего 20-летия

Главному телеканалу Республики Башкортостан в 2021 году исполняется ровно 20 лет. Праздничное событие будет отмечено грандиозным телемарафоном, который пройдет в эфире БСТ 21 ноября с 9:00 до 21:00.
Трансляция будет продолжаться весь день. С утра в студии пройдет увлекательное общение с основателями БСТ, которые расскажут, как появился главный телеканал республики.
Не менее интересным станет разговор с бывшими руководителями холдинга в прямом эфире.
Гостями телемарафона также станут известные люди республики и ветераны башкирского телевидения. Сотрудников БСТ поздравят коллеги с других регионов нашей необъятной страны.
Зрители смогут не только окунуться в историю создания телеканала, но и выиграть памятные призы. В течение всего дня будут разыграны уникальная сувенирная продукция БСТ, а также три телевизора.
Смотрите прямую трансляцию телемарафона, посвященную 20-летию БСТ, в эфире телеканала и в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/video-27097047_456255340