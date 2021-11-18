Прокуратура Башкирии обжалует приговор владельцам и сотрудникам подпольного игрового клуба

В Нефтекамске суд вынес приговор пятерым участникам ОПГ за организацию азартных игр. Им назначили наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 3-х лет условно. Прокуратура намерена обжаловать приговор из-за назначения чрезмерно мягкого наказания, сообщили в пресс-службе ведомства.

С октября 2019 года по сентябрь 2020 года двое мужчин арендовали в Нефтекамске нежилые помещения и разместили в них игровое оборудование с контрафактным ПО. Сумма причиненного ущерба правообладателю составила 3 млн рублей.