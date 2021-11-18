Обязательная вакцинация в Башкортостане: кого могут отстранить от работы после 18 декабря

В Башкортостане с 18 декабря работодатели должны будут отстранять от работы сотрудников, которые не прошли процедуру вакцинации и при этом не имеют на руках справки о перенесенном коронавирусе за последних 6 месяцев.

Какое наказание грозит работодателю за то, что такой сотрудник продолжит работу? Сохраняется ли заработная плата в случае отстранения от работы?

На эти и другие вопросы наши эксперты ответили в ходе специального брифинга на телеканале БСТ.

Что изменится с 18 декабря?

В связи с тем, что в Башкортостане вынесено постановление об обязательной вакцинации, с 18 декабря 2021 года все работодатели должны отстранить работников без куар-кода или справки о перенесенном заболевании COVID-19. 20% работников могут составлять сотрудники с медотводом и прочие сотрудники: люди на обучении, в декрете и в командировках.

Какие сферы деятельности подлежат вакцинации?

Это работники медицинских организаций, сферы образования, соцобслуживания, транспорта и транспортной сферы, сотрудники правоохранительных и надзорных органов, сотрудники, работающие в пунктах пропуска через границу страны в аэропорту Уфы, военнослужащие, представители сферы услуг и бытовых услуг, клиентских подразделений финансовых организаций и почтовой связи.

С 11 ноября в этот список еще вошли работники организаций, предприятий, осуществляющих деятельность в сферах промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе работники, которые трудятся на основании гражданско-правового договора. Работники этих отраслей должны пройти вакцинацию, общее количество вакцинированных на предприятии должно составить не менее 80% от общего числа сотрудников.

Как накажут работодателя после 18 декабря?

Если на предприятии привито менее 80% сотрудников, штрафные санкции на юрлицо составят от 200 до 500 тысяч рублей, либо приостановление деятельности.

Как работодателю организовать вакцинацию сотрудников, чтобы не попасть под ответственность?

Ему нужно составить локальный нормативный акт по организации, в котором будет список сотрудников, которые подлежат вакцинации, ее сроки и указать причины, по которым работник может быть отстранен. Форма приказа не регламентирована, поэтому работодатель может составить его в произвольной форме.

Работодатель понимает, что ему грозит штраф, но какой-то работник категорически отказывается вакцинироваться. Какие есть полномочия у работодателя в отношении него?

У работодателя есть обязанность отстранить сотрудника от работы. Одним из таких случае является нарушение положения ФЗ об иммунопрофилактике заболеваний. Отстранение сотрудника - обязанность работодателя.

Сохраняется ли зарплата у таких сотрудников?

ТК не предусматривает сохранение зарплаты в период отстранения от работы за непрохождение вакцинации.

Что делать с теми, у кого медотвод?

По ТК можно перевести таких работников на дистанционный режим работы.

Если характер работы не предусматривает на удаленку?

Работодатель все равно должен перевести человека на удаленку, при этом работнику выплачивается ⅔ оклада, либо тарифной ставки.

На какой период можно отстранить работника?

На весь период действия постановления главного санитарного врача, либо до момента вакцинации.

Какой срок действия постановления об обязательной вакцинации некоторых сотрудников?

Это мера временная, пока ситуация с коронавирусом неблагополучная - она действует. Эти меры направлены на сохранение жизни и здоровья граждан.

Когда мы достигнем коллективного иммунитета?

Он складывается из иммунитета всех вакцинированных и переболевших. Снижение иммунитета идет через 190 дней после заболевания. Поэтому сейчас сертификаты действуют 6 месяцев. Чем период вакцинации короче, тем коллективный иммунитет будет больше. Необходимо поддерживать и ревакцинацию граждан, которая должна проходить каждые 6 месяцев.

Будут ли вопросы к работодателям, если сотрудник сделал только 1 компонент прививки?

До 18 ноября сотрудники обязаны привиться 1 компонентом, а до 18 декабря - 2 компонентом. То есть, к моменту вступления новых правил не менее 80% должны привиться . Для некоторых отраслей, которые были внесены в список с 11 ноября, сроки установлены иные: 1 компонент до 30 ноября, 2 компонент до 30 декабря.

Как будут проверять ИП?

Если сфера деятельности попадает в этот список, то ИП также попадает под список. Сумма штрафов - от 50 до 150 тысяч как для должностных лиц, который накладывается на индивидуального предпринимателя. Работа предприятия может быть также приостановлена. Например, салон торговли цветов попадает под эту категорию.

Законны ли эти требования?

Да, такие меры предусмотрены статьей 76 Трудового кодекса РФ.

А можно ли отстранить сотрудника на удаленке?

ТК не устанавливает особенности отстранения от работы без оплаты удаленных работников. Это можно сделать на общих основаниях.

А что насчет обязательной вакцинации для студентов?

Если студент проходит производственную практику на предприятии из списка, он должен обязательно пройти вакцинацию. Если студенты только обучаются на территории университета, то это необязательно.

Дают ли выходные в день прививки?

Законодательство предоставляет право работодателю самостоятельно решать такие вопросы. Он может предусмотреть такие меры поддержки. Сам работник не может требовать выходных, если работодатель не предусмотрел такую возможность.

Через какое время нужно ревакцинироваться после первой прививки?

Вакцинация делится на рутинную (раз в год) и экстренную (раз в полгода). До достижения уровня коллективного иммунитета осуществляется экстренная вакцинация. Ревакцинацию нужно делать раз в 6 месяцев. Работодатель должен сделать расчет исходя из этих данных.

Сколько предприятий уже приостановили свою деятельность?

Сейчас это 19 торговых центров по всей республике, в Уфе были только штрафы. За последнюю неделю проведено порядка 500 проверок изоляции граждан. По итогам рейдов составляется протокол. Частые нарушения - отсутствие антисептиков, обеззараживателей воздуха.

Если после 18 декабря придет проверка, а недостаточный процент сотрудников прошли 2 стадию вакцинацию, что будет?