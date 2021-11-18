В Башкирии свидетельства о рождении начнут выдавать в электронном формате

В Башкирии новоиспеченные мамочки смогут получить свидетельство о рождении ребёнка в электронном формате. Республика входит в число регионов, где проводится пилотный проект Минздрава и Минцифры России.

Документ о рождении будет автоматически направляться в личный кабинет на «Госуслугах». В свидетельстве будет электронная подпись. После мама малыша сможет отправить документ через сервис в ЗАГС для формирования стандартного свидетельства.