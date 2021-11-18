В Башкирии установили «владельца» горы костей, которые прятали в лесу

Свалка была найдена недалеко от города Ишимбая 12 ноября. Сразу после получения информации о незаконном складировании костей на указанное место прибыл Госинспектор. Неогороженные кости лежали на участке садового массива «НПЗ-1».

В тот же день отходы были вывезены для последующей утилизации. Почва также была рекультивирована – на ней провели дезинфекцию. Ведомство сообщает, что гражданин, который складировал кости, установлен.