В Башкирии установили «владельца» горы костей, которые прятали в лесу

В Башкирии была обнаружена незаконная свалка биологических отходов. Среди мусора – кости коров, овец, лошадей. Пресс-служба регионального Россельхознадзора сообщила итоги расследования.

Фото №1 - В Башкирии установили «владельца» горы костей, которые прятали в лесу

Свалка была найдена недалеко от города Ишимбая 12 ноября. Сразу после получения информации о незаконном складировании костей на указанное место прибыл Госинспектор. Неогороженные кости лежали на участке садового массива «НПЗ-1».

В тот же день отходы были вывезены для последующей утилизации. Почва также была рекультивирована – на ней провели дезинфекцию. Ведомство сообщает, что гражданин, который складировал кости, установлен.

Фото: соцсети. 

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ