В Башкортостане автопарк скорой медицинской помощи пополнился 10 машинами

Это внедорожные автомобили, поэтому их мы отправляем в сельские районы. Я очень надеюсь, что это будет хорошее подспорье. При этом вновь говорю, что мы работу по замене парка скорой помощи проводим постоянно. Мы хотим, чтобы у нас на скорой работала современная хорошая техника.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан