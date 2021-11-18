В Башкортостане автопарк скорой медицинской помощи пополнился 10 машинами

Автопарк скорой медицинской помощи республики пополнился десятью новыми машинами. Сегодня Глава Башкортостана вручил ключи главврачам больниц.

Транспортные средства предназначены для обслуживания районного населения. Салоны оснащены современным реанимационным оборудованием, а также аппаратами искусственной вентиляции легких. Все автомобили – высокопроходимые УАЗы, которые смогут добраться даже до отдаленных населенных пунктов. Кареты скорых отправятся в Сибай, Белорецк, Нефтекамск. Месягутово и другие населенные пункты.

Это внедорожные автомобили, поэтому их мы отправляем в сельские районы. Я очень надеюсь, что это будет хорошее подспорье. При этом вновь говорю, что мы работу по замене парка скорой помощи проводим постоянно. Мы хотим, чтобы у нас на скорой работала современная хорошая техника.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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