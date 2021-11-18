В Башкирии проходят рейды по выявлению нелегальных перевозчиков

Контроль за пассажироперевозками ужесточат. В Минтрансе республики планируют увеличить количество рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков. Так, сегодня представители ведомства совместно с надзорными органами выехали проверить межмуниципальные маршруты.
Опознавательных табличек о том, что это пассажирский транспорт нет. Но микроавтобус у полицейских вызвал подозрение. В итоге выяснилось, что водитель действительно перевозит пассажиров.
На первый взгляд никаких противоправных действий. Если водитель предъявит все необходимые документы, сможет продолжит путь дальше.
Этот микроавтобус из Ишимбая направлялся в Уфу. С правами и путевым листом все в порядке. А вот основного документа разрешающего перевозку пассажиров, то есть лицензии у водителя не оказалось. В итоге на мужчину составили административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.
Регистрация юридического лица, либо ИП, путевой лист, карта маршрута, разрешение на право перевозки пассажиров или лицензия, водительское удостоверение и техосмотр. Это полный перечень документов, с которым уверенно можно сесть за руль пассажирского автобуса. В ином случае можно получить серьезный штраф, в некоторых случаях с конфискацией транспортного средства.