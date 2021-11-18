В Башкирии проходят рейды по выявлению нелегальных перевозчиков

Контроль за пассажироперевозками ужесточат. В Минтрансе республики планируют увеличить количество рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков. Так, сегодня представители ведомства совместно с надзорными органами выехали проверить межмуниципальные маршруты.

Опознавательных табличек о том, что это пассажирский транспорт нет. Но микроавтобус у полицейских вызвал подозрение. В итоге выяснилось, что водитель действительно перевозит пассажиров.

На первый взгляд никаких противоправных действий. Если водитель предъявит все необходимые документы, сможет продолжит путь дальше.

Просто проверяют документы, легально все в порядке у нас. Наша фирма, у нас все лицензии, все разрешения. Заказные перевозки. Ринат Яппаров, водитель автобуса

Этот микроавтобус из Ишимбая направлялся в Уфу. С правами и путевым листом все в порядке. А вот основного документа разрешающего перевозку пассажиров, то есть лицензии у водителя не оказалось. В итоге на мужчину составили административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

В данном направлении работа ведется планово. Министерство транспорта выступает в данном случае координатором всех этих мероприятий проводимых. Проводятся они совместно с УГАДН, с подразделениями экономической безопасности МВД и, соответственно, сотрудники ДПС нам тоже оказывают содействие. Максим Имаев, заведующий сектором Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан