На игры «Салавата Юлаева» и ФК «Уфа» будут пускать до 70% болельщиков

Больше болельщиков футбола и хоккея смогут посещать игры в Башкирии. Новый изменения в указ Главы Башкирии о повышенной готовности допускают увеличение численности болельщиков до 70%.
Речь идет о матчах РПЛ, КХЛ и других игр чемпионата России среди профессиональных команд и других официальных и физкультурных мероприятий.
Пускать на такие матчи будут только зрителей с сертификатом о вакцинации против COVID-19 или справкой о перенесённом заболевании. Такие же документы должны быть у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия.