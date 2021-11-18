С Днем рождения, Дедушка Мороз!

Дед Мороз сегодня празднует День рождения. Считается, что именно в конце ноября в Великом Устюге начинаются сильные морозы. Возраст волшебника неизвестен, но считается, что ему более 2000 лет.
Деда Мороза называли «Морозко» и «Студенец», потому что он вызывал трескучие морозы. Первые упоминания персонажа были в древнеславянских языческих легендах и мифах. Это был старик, с длинной седой бородой.
Впервые в литературе Дед Мороз появляется в 1841 году. В годы борьбы с религиозными предрассудками сказочного героя забывают. Снова появляться на праздниках он стал в 1937 году, а первый выход к детям был на празднике ёлки в московском Доме Союзов.