С Днем рождения, Дедушка Мороз!

Дед Мороз сегодня празднует День рождения. Считается, что именно в конце ноября в Великом Устюге начинаются сильные морозы. Возраст волшебника неизвестен, но считается, что ему более 2000 лет.

Деда Мороза называли «Морозко» и «Студенец», потому что он вызывал трескучие морозы. Первые упоминания персонажа были в древнеславянских языческих легендах и мифах. Это был старик, с длинной седой бородой.