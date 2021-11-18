В Уфе бесплатно обучают звукорежиссуре

Киностудия «Башкортостан» открыла лабораторию «Музыка в кино». На мини-курс по звукорежиссуре и музыкальному оформлению кинокартин отобрали 18 человек, которые будут обучаться композиторскому делу.

В качестве практических занятий им подготовили короткий метр без звуковой обработки, снятый киностудией «Башкортостан». Курсы продлятся пять дней, таким образом, группа учеников полностью закончит работу над фильмом «Салма». Мастер-классы будут проводить ведущие композиторы и звукорежиссеры Уфы  Владислав Савватаев, Марат Файзуллин и Роман Пожидаев.

Те ребята, которые будут участвовать в лаборатории, будут как авторы картин. Наши слушатели будут полноценными авторами.

Марат Файзуллин, кинорежиссер, звукорежиссер киностудии «Башкортостан»

Мы хотим пощупать, посмотреть интерес молодых людей, специалистов, которые работают в прикладных сферах.  

Роман Пожидаев, композитор, музыкальный продюсер
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