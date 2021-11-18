Вахтовик из Башкирии погиб после драки на работе

Вахтовик из Башкирии трагически скончался на работе в Сургуте. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Гострудинспекции республики.

Инцидент произошёл 7 ноября. 37-летний житель Башкирии подрался в гостинице. С тяжелыми травмами его экстренно госпитализировали. К сожалению, врачи не смогли спасти пострадавшего – мужчина скончался на больничной койке.