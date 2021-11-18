В Башкирии вырастет стоимость детского сада

В Башкирии после Нового года ожидается повышение родительской платы за детские сады. Известно, что правительство уже утвердило новые цены, которые начнут действовать уже с 2022 года.

Для каждого муниципалитета республики установлена своя стоимость на оплату дошкольного учреждения. Как сообщает издание UfacityNews.ru, например, в Уфе стоимость детского садика в день составит 157 рублей.