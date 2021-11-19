БСТ - 20 лет: как менялись логотипы главного телеканала республики

Одна из главных составляющих телеканала – его брендбук, в который входит оформление, отбивки между передачами, заставки новостей, но самое главное – логотип.

В этом году главному телеканалу Башкортостана исполняется 20 лет. И не каждый вспомнит, сколько у него было логотипов. Наверняка навскидку вы вспомните два-три из тех, что были последними. На самом деле за 20 лет их было семь.

С 2002 по 2010 годы логотип БСТ располагался в левом верхнем углу. На свой привычный угол – справа сверху – он встал только 10 лет назад.

Логотип 1. Вращающееся полукольцо из синих кругов. Слово «БСТ» отсекало часть вращающегося полукольца

Был в эфире: с 26 августа 2002 по 31 августа 2003 год.

Логотип 2. Символ телеканала стал золотого цвета, с вращающимися полукольцами, которые находились сверху и снизу, а в середине золотым цветом было написано слово «БСТ» с английской буквой Б. Любопытный факт – в логотипе несколько раз менялся его шрифт.

Был в эфире: с 1 сентября 2003 по январь 2005 года и с сентября 2005 по 19 декабря 2010 года.

Логотип 3. Две буквы Б и Т, а между ними декоративная буква С в виде полукольца или подковы с шестью дырочками. Логотип простоял всего полгода, после чего был заменен на прежний.

Был в эфире: с января по сентябрь 2005 года.

Логотип 4. Белый круг с изображением памятника Салавату Юлаеву в Уфе чёрного цвета, логотип был полупрозрачным.

Был в эфире: с 20 декабря 2010 по 30 сентября 2011 года.

Логотип 5. Полупрозрачный синий круг с изображением птицы белого цвета. С октября по декабрь 2012 года логотип стал «вращаться» относительно вертикальной оси с изображением ключа дверного замка на «обратной» стороне.

Был в эфире: с 1 октября 2011 по 27 октября 2013 года.

Логотип 6. Синий круг с тёмно-жёлтой окружностью и внутри находилось изображение птицы белого цвета с жёлтым контуром. Слева располагалась надпись «БСТ».

Был в эфире: с 28 октября 2013 года по 11 октября 2020 года.

Логотип 7. Голубой прямоугольник с движущейся ромбовой национальной символикой слева и надписью «БСТ» белого цвета справа.

В эфире: с 11 октября 2020 года по настоящее время.

Как известно, хорошей традицией для любого телеканала является трансформация логотипа под различные события (Новый год, 9 мая и т.д.). В общей сложности за 20 лет логотипы телеканала менялись больше 25 раз.

Последний лаконичный символ БСТ четко отражает суть телеканала, его ценности и стремление идти только вперед, не останавливаясь на достигнутом.