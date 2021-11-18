Стало известно, как облагородят Уфу к 450-летнему юбилею

В 2024 году Уфа празднует 450-летний юбилей. Подготовка к масштабному празднику началась уже сейчас.

Так, Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому целый ряд социально значимых объектов обустроят и облагородят к юбилею столицы. Деньги на работы будут выделены из республиканского и федерального бюджетов.

Среди культурных объектов, который подлежал реставрации: Новая Евразийская библиотека, на благоустройство которой выделят 4 млрд рублей и хранилище археологических материалов «Городище Уфа-2» (1,5 млрд).

К юбилею будут облагорожены и спортивные объекты: комплекс сооружений для гребного слалома в Деме (396 млн), центр спортивной борьбы (5,3 млрд) и центр фехтования (700 млн).

В обязательном порядке будут облагорожены и созданы учебные заведения: математический лицей на 350 ученических и 250 спальных мест (2,9 млрд) и школа на 2200 мест в Кузнецовском затоне (2 млрд).

Также к 2024 году создадут новый корпус и закупят оборудование для госпиталя ветеранов войн, на который будет выделено 6 млрд рублей.

Облагородят и ряд улиц. Например, на реконструкцию улицы Октябрьской революции выделят 1,37 млрд, а на ремонт улицы Пугачева — 3,8 млрд рублей. Будут построены развязка на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева за 3,13 млрд, улица Генерала Рыленко (1,57 млрд), южный обход Уфы в Кузнецовском затоне (450 млн). Также запланировано строительство путепровода через проспект Салавата Юлаева в створе Коммунистической (1,4 млрд).

На модернизацию общественного транспорта выделят 998 млн рублей, а на ремонт мостового перехода через Белую в створе Воровского — 4 млрд. Благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов зданий к юбилею города проведут за 10 млрд рублей.