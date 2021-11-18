В Башкирии арестовали 298 тысяч доз семенной жидкости быков

В Башкирии были арестованы 298 тысяч дох семенной жидкости быков. Об этом сообщает издание BAZA.

Фото №1 - В Башкирии арестовали 298 тысяч доз семенной жидкости быков

Некое акционерное общество «Башкирское» получило от регионального министерства сельского хозяйства субсидию. Но после государственную выплату отменили и от предприятия потребовали вернуть деньги.

Однако у компании не оказалось финансовых возможностей, чтобы возместить министерству выплаченные средства. Тогда судебные приставы наложили арест на имущество предприятия – семя быков. Теперь семенную жидкость отправят на торги. Арест наложен на 298 тысяч доз жидкости, которую по начальной цене продают за 34 млн рублей.

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