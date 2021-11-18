В прокат вышел фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль"

"Последняя дуэль" - это историческая драма от классика мирового кино Ридли Скотта. В российский прокат картина вышла 18 ноября. В день премьеры фильм покажут с тифлокомментированием на экране кинотеатра "Художественный" в Москве.

В актерском составе Бен Аффлек, Адам Драйвер и Мэтт Деймон. В первый уикенд в штатах картина собрала 4,8 миллиона долларов, при бюджете в 100 миллионов.