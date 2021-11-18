Стало известно сколько потратят на ремонт Бельского моста в Уфе

Мэрия Уфы объявила конкурс подрядчиков на капитальный ремон Бельского моста. Стартовая цена контракта 4 миллиарда рублей.

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Из материалов закупки известно, что подрядчик должен произвести демонтаж пролетного сооружения, переложить асфальт, отремонтировать перила. На выполненные работы предоставляется гарантия.

Реализация назначена на март 2022 года и продлится 3 года. Финансы на проект возьмут из республиканского и муниципального бюджетов. Окончательная сумма станет известна после результатов конкурса.

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