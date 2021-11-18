Вакцинация в Башкирии: что изменится для непривитых с 18 декабря

С 18 декабря работодатели будут иметь право не допускать на предприятие невакцинированного сотрудника без выплаты заработной платы, при этом согласно постановлению Роспотребнадзора сотрудники с медотводом уйдут на дистанционку.
Журналисты в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации, попали одними из первых. Характер работы такой, что только за один день можно оказаться в трех разных местах. На сегодня служба новостей – одна из самых выездных редакций –вакцинирована почти полностью. За исключением тех, кто имеет медотвод.
При этом с 18 декабря без прививки попасть на свое рабочее место будет невозможно. Работодатели смогут отстранить непривитых сотрудников без выплаты зарплаты до момента пока не они не пройдут процедуру иммунизации. Не относится это к владельцам справок о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Сертификат о вакцинации должны будут иметь к 18 декабря 80% работников.
При этом если у человека медотвод, то он должен уйти на дистанционку. Если работа не позволяет, то сотрудник будет сидеть дома и получать зарплату как при вынужденном простое предприятия – две третьих оклада. Тем временем активно к процедуре иммунизации подключаются граждане в возрасте 65 плюс. Пункты вакцинации отмечают наплыв пожилых.
В 32-й столичной поликлинике вакцинированы порядка пяти тысяч граждан 65 плюс. Для маломобильных пациентов предусмотрен выезд на дом.
К слову, полный список тех профессий, для которых вакцинация обязательна, есть на сайте республиканского Роспотребнадзора в постановлении от 11 ноября. Работодатели, проигнорировавшие документ, заплатят штраф до полумиллиона рублей или вовсе приостановят деятельность предприятия.