Вакцинация в Башкирии: что изменится для непривитых с 18 декабря

20% с официальным медотводом. Декретники, кто работает дистанционно, кто работает вахтово, а также те, кто обучаются.

Елена Шакирова, и.о. начальника отдела надзора на транспорте и санитарно-охранной территории Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан